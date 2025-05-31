Ворог атакував Харків БпЛА: виникли пожежі, є постраждалий

У ніч проти 31 травня в Харкові пролунала серія вибухів, на місці прильотів виникли пожежі, постраждала людина.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, місцеві ЗМІ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У місті було чутно вибухи!

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Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА".

Деталі: Місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про щонайменше 8 вибухів у місті.

Пізніше Терехов уточнив, що під ударом Шевченківський район міста.

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Згодом міський голова повідомив про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі.

Оновлено: Синєгубов зазначив, що на місцях прильотів виникли пожежі.

Пряма мова Синєгубова: "Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа.

Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа".

"В Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина".

Деталі: Терехов повідомив, що в Шевченківському районі під ударом опинилося СТО – пошкоджені приміщення та кілька автівок.

У Київському – внаслідок прильоту в кількох будинках вибиті шибки.