Враг атаковал Харьков БпЛА: возникли пожары, есть пострадавший

В ночь на 31 мая в Харькове прозвучала серия взрывов, на месте прилетов возникли пожары, пострадал человек.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, местные СМИ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В городе были слышны взрывы!

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Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА".

Детали: Местные СМИ и паблики сообщили о по меньшей мере 8 взрывах в городе.

Позже Терехов уточнил, что под ударом Шевченковский район города.

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Затем городской голова сообщил о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.

Обновлено: Синегубов отметил, что на местах прилетов возникли пожары.

Прямая речь Синегубова: "Киевский район. Попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар.

Шевченковский район. В результате обстрела загорелся пожар".

"В Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек".

Детали: Терехов сообщил, что в Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждены помещения и несколько автомобилей.

В Киевском – в результате прилета в нескольких домах выбиты стекла.