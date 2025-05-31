Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал Харьков БпЛА: возникли пожары, есть пострадавший

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 03:04
Враг атаковал Харьков БпЛА: возникли пожары, есть пострадавший
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 31 мая в Харькове прозвучала серия взрывов, на месте прилетов возникли пожары, пострадал человек.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, местные СМИ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В городе были слышны взрывы!

Реклама:

Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА".

Детали: Местные СМИ и паблики сообщили о по меньшей мере 8 взрывах в городе.

Позже Терехов уточнил, что под ударом Шевченковский район города.

РЕКЛАМА:

Затем городской голова сообщил о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.

Обновлено: Синегубов отметил, что на местах прилетов возникли пожары.

Прямая речь Синегубова: "Киевский район. Попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар.

Шевченковский район. В результате обстрела загорелся пожар".

"В Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек".

Детали: Терехов сообщил, что в Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждены помещения и несколько автомобилей.

В Киевском – в результате прилета в нескольких домах выбиты стекла.

Харьковвзрывроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоВраг атаковал Харьков БпЛА: возникли пожары, есть пострадавший
видео"Самый неадекватный субъект в мире": Зеленский снова упрекнул РФ за отсутствие "меморандума"
Путину на вертолете устроили постановочную "атаку дронов" – СМИ
фото, обновленоГБР задержало Емельянова на выходе из Печерского суда, который выпустил его из-под стражи
фотоЗеленский: Россия делает все, чтобы следующая встреча была безрезультатной
Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии
Все новости...
Трамп "очень разочарован" российскими ударами по Украине
Россия отправила на обмен украинских заключенных, которых должна была депортировать – СМИ
Армия РФ нанесла ракетные удары по Сумщине, есть пострадавший
Делегация низкого уровня свидетельствует о незаинтересованности РФ в добросовестных переговорах – ISW
Последние новости
04:10
В Изюме россияне ударили по гражданскому предприятию – Синегубов
03:50
Делегация низкого уровня свидетельствует о незаинтересованности РФ в добросовестных переговорах – ISW
03:04
ОбновленоВраг атаковал Харьков БпЛА: возникли пожары, есть пострадавший
02:34
Армия РФ нанесла ракетные удары по Сумщине, есть пострадавший
02:10
Трамп удвоит пошлины на импорт стали до 50%
01:51
хоккейМетка легендарного чеха: 45-й год подряд в финале Кубка Стэнли будет играть одноклубник Ягра
01:18
Россия отправила на обмен украинских заключенных, которых должна была депортировать – СМИ
00:26
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "близки к соглашению" о прекращении огня в Газе
23:53
В Финляндии завершили расследование в отношении танкера, подозреваемого в повреждении кабелей
23:53
футболСтабильный Миколенко, стремительное падение Мудрика: Transfermarkt обновил стоимость украинских легионеров АПЛ
Все новости...
Реклама:
Реклама: