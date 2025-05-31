Враг атаковал Харьков БпЛА: возникли пожары, есть пострадавший
В ночь на 31 мая в Харькове прозвучала серия взрывов, на месте прилетов возникли пожары, пострадал человек.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, местные СМИ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "В городе были слышны взрывы!
Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА".
Детали: Местные СМИ и паблики сообщили о по меньшей мере 8 взрывах в городе.
Позже Терехов уточнил, что под ударом Шевченковский район города.
Затем городской голова сообщил о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.
Обновлено: Синегубов отметил, что на местах прилетов возникли пожары.
Прямая речь Синегубова: "Киевский район. Попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар.
Шевченковский район. В результате обстрела загорелся пожар".
"В Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек".
Детали: Терехов сообщил, что в Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждены помещения и несколько автомобилей.
В Киевском – в результате прилета в нескольких домах выбиты стекла.