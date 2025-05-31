Сили оборони відмінусували ще 1250 російських окупантів

За минулу добу у війні проти України Росія втратили ще 1250 військових і 54 артилерійських системи.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали:

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