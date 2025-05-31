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Сили оборони відмінусували ще 1250 російських окупантів

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 07:22
Сили оборони відмінусували ще 1250 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу у війні проти України Росія втратили ще 1250 військових і 54 артилерійських системи.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 987330 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 10867 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28475 (+54) од,
  • РСЗВ – 1400 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 1173 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109) од.

російсько-українська війнавтрати у війніРосія
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