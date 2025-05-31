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Силы обороны отминусовали еще 1250 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 07:22
Силы обороны отминусовали еще 1250 российских оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1250 военных и 54 артиллерийских системы.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 987330 (+1250) человек,
  • танков ‒ 10867 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22652 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 28475 (+54) ед,
  • РСЗО – 1400 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1173 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109) ед.

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