Силы обороны отминусовали еще 1250 российских оккупантов
Суббота, 31 мая 2025, 07:22
За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1250 военных и 54 артиллерийских системы.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 987330 (+1250) человек,
- танков ‒ 10867 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22652 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 28475 (+54) ед,
- РСЗО – 1400 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1173 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109) ед.