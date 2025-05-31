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Нічний обстріл: росіяни вбили херсонця

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 07:34
Нічний обстріл: росіяни вбили херсонця
ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

Вночі внаслідок російського обстрілу Херсона загинув 66-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію загинув ще один житель Херсона".

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Деталі: Керівник ОВА зазначив, що вночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста.

Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік.

Пізніше Прокудін у зведенні за минулу добу додав, що в Херсонській області через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 – дістали поранення.

Херсонобстрілросійсько-українська війнажертви
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