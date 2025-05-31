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Ночной обстрел: россияне убили херсонца

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 07:34
Ночной обстрел: россияне убили херсонца
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Ночью в результате российских обстрелов Херсона погиб 66-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии погиб еще один житель Херсона".

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Детали: Руководитель ОВА отметил, что ночью оккупанты обстреляли Днепровский район города.

В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина.

Позже Прокудин в сводке за минувшие сутки добавил, что в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 получили ранения.

Херсонобстрелроссийско-украинская войнажертвы
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