Ночной обстрел: россияне убили херсонца

Ночью в результате российских обстрелов Херсона погиб 66-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии погиб еще один житель Херсона".

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Детали: Руководитель ОВА отметил, что ночью оккупанты обстреляли Днепровский район города.

В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина.

Позже Прокудин в сводке за минувшие сутки добавил, что в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 получили ранения.