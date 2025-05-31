Ще шестеро вбитих та понад 10 поранених на Сумщині та Донеччині

У Сумській області за добу 30 травня росіяни вбили одну людину, а в Донецькій – п'ятьох.

Джерело: Сумська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Зокрема, у Білопільській громаді внаслідок удару БпЛА 29 травня отримала поранення цивільна жінка 1941 р.н., а 30 травня вона померла у лікарні.

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У п’ятницю також у Хотінській громаді поранено цивільного чоловіка 1966 р.н. та жінку 1964 р.н., а у Недригайлівській громаді поранено чоловіка 1980 р.н.

Від ранку 30 травня до ранку 31 травня російські війська здійснили понад 160 обстрілів по 39 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Тим часом за 30 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 2 у Білозерському.

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Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.