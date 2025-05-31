Еще шестеро убитых и более 10 раненых в Сумской и Донецкой областях

В Сумской области за сутки 30 мая россияне убили одного человека, а в Донецкой - 5.

Источник: Сумская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: В частности, в Белопольской общине в результате удара БПЛА 29 мая получила ранения гражданская женщина 1941 г.р., а 30 мая она умерла в больнице.

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В пятницу также в Хотинской громаде ранен гражданский мужчина 1966 г.р. и женщина 1964 г.р., а в Недригайловской громаде ранен мужчина 1980 г.р.

С утра 30 мая до утра 31 мая российские войска совершили более 160 обстрелов по 39 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.

Между тем за 30 мая россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Покровске и 2 в Белозерском.

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Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.