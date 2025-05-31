РФ атакувала Україну 109 БПЛА та 5 ракетами
Субота, 31 травня 2025, 08:52
За даними Повітряних сил, у ніч на 31 травня над Україною збили та локаційно втратили 69 безпілотників та три авіаційні ракети.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Противник атакував:
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- 107 ударними БпЛА;
- 2 реактивними ударними БпЛА невстановленого типу;
- 2 зенітними керованими ракетами С-300;
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- 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.
Уточнюється, що знешкоджено 69 ворожих БпЛА на сході, півдні, півночі та в центрі країни: 39 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Три керовані авіаційні ракети Х-59/69 також знешкоджені, але не уточнюється, збиті чи локаційно втрачені.
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.