РФ атаковала Украину 109 БПЛА и 5 ракетами

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 мая над Украиной сбили и локационно потеряли 69 беспилотников и три авиационные ракеты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Противник атаковал:

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- 107 ударными БпЛА;

- 2 реактивными ударными БпЛА неустановленного типа;

- 2 зенитными управляемыми ракетами С-300;

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- 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Уточняется, что обезврежено 69 вражеских БпЛА на востоке, юге, севере и в центре страны: 39 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локационно утрачены/подавлены РЭБ.

Три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 также обезврежены, но не уточняется, сбиты или локационно потеряны.

Основные направления воздушного удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.