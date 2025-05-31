РФ атаковала Украину 109 БПЛА и 5 ракетами
По данным Воздушных сил, в ночь на 31 мая над Украиной сбили и локационно потеряли 69 беспилотников и три авиационные ракеты.
Источник: Воздушные силы
Детали: Противник атаковал:
- 107 ударными БпЛА;
- 2 реактивными ударными БпЛА неустановленного типа;
- 2 зенитными управляемыми ракетами С-300;
- 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Уточняется, что обезврежено 69 вражеских БпЛА на востоке, юге, севере и в центре страны: 39 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локационно утрачены/подавлены РЭБ.
Три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 также обезврежены, но не уточняется, сбиты или локационно потеряны.
Основные направления воздушного удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.