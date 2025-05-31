Влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів Сумського району

З огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів влада розпорядилася про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

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Горобівка (Річківська сільська громада)

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада)

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада)

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Влада обіцяє усім, хто потребує допомоги, надати транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Дослівно ОВА: "Закликаю жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю.

Під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

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Ворог продовжує терор прикордоння, і нашим спільним завданням є зберегти життя кожного".

Довідково: Частина цих сіл знаходиться біля Ворожби-Білопілля – це населені пункти на напрямку українського наступу на російське Тьоткіно.

Частина – ближче до Хотіні, на яку наступає російська армія з півночі, з району Костянтинівки й Володимирівки.