Влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів Сумського району
З огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів влада розпорядилася про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
- Горобівка (Річківська сільська громада)
- Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада)
- Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада)
- Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
Влада обіцяє усім, хто потребує допомоги, надати транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати.
Дослівно ОВА: "Закликаю жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю.
Під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.
Ворог продовжує терор прикордоння, і нашим спільним завданням є зберегти життя кожного".
Довідково: Частина цих сіл знаходиться біля Ворожби-Білопілля – це населені пункти на напрямку українського наступу на російське Тьоткіно.
Частина – ближче до Хотіні, на яку наступає російська армія з півночі, з району Костянтинівки й Володимирівки.