Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів Сумського району

Роман ПетренкоСубота, 31 травня 2025, 09:27
Влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів Сумського району
deepstatemap

З огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів влада розпорядилася про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

Реклама:
  • Горобівка (Річківська сільська громада)
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада)
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада)
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Влада обіцяє усім, хто потребує допомоги, надати транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Дослівно ОВА: "Закликаю жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю.

Під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

РЕКЛАМА:

Ворог продовжує терор прикордоння, і нашим спільним завданням є зберегти життя кожного".

Довідково: Частина цих сіл знаходиться біля Ворожби-Білопілля – це населені пункти на напрямку українського наступу на російське Тьоткіно.

Частина – ближче до Хотіні, на яку наступає російська армія з півночі, з району Костянтинівки й Володимирівки.

Сумська областьСумиевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Telegraph: Європа змінює фокус із розміщення військ на воєнну підтримку Києва без участі США
Влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів Сумського району
РФ атакувала Україну 109 БПЛА та 5 ракетами
відео"Найбільш неадекватний суб'єкт у світі": Зеленський знову дорікнув РФ за відсутність "меморандуму"
Путіну на вертольоті влаштували постановочну "атаку дронів" – ЗМІ
фото, оновленоДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти
Усі новини...
Росія відправила на обмін українських в’язнів, яких мала депортувати – ЗМІ
Ворог атакував Харків БпЛА: виникли пожежі, є постраждалий
Британія підготувала 130-сторінковий документ, в якому йдеться "про безпосередню і нагальну небезпеку" з боку РФ
Сумщина: через нічну атаку РФ загинули сотні свійських тварин та знищено тонни зерна
Останні новини
13:31
Telegraph: Європа змінює фокус із розміщення військ на воєнну підтримку Києва без участі США
13:26
кіберспортУкраїна бойкотуватиме чемпіонат світу 2025 у декількох дисциплінах через участь Білорусі
13:07
Китай критикує Макрона за те, що він пов'язує оборону України з загрозами Тайваню
12:49
Як у 2025 році проходитиме складання НМТ? Детальна інструкція від організаторів
12:36
Європа розглядає загрозу від Китаю та Росії як "найбільший виклик" світу
12:32
Сирський повідомив, що прикордоння Сумщини стало одним з основних напрямків атаки РФ
12:23
Кожен п’ятий український підліток курить електронні сигарети – опитування
12:14
Переговірники Пакистану прибудуть до США наступного тижня для торгових домовленостей
12:07
Харківщина: росіяни КАБами поранили трьох людей
11:54
футболПСЖ – "Інтер": анонс фіналу Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: