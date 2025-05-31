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Власти принудительно эвакуируют людей из 11 населенных пунктов Сумского района

Роман ПетренкоСуббота, 31 мая 2025, 09:27
Власти принудительно эвакуируют людей из 11 населенных пунктов Сумского района
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Учитывая постоянную угрозу жизни гражданского населения в результате обстрелов, власти распорядились об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Эвакуация проводится из таких населенных пунктов:

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  • Горобовка (Речковская сельская община)
  • Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община)
  • Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община)
  • Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

Власти обещают всем, кто нуждается в помощи, предоставить транспорт, гуманитарную помощь, временное размещение и социальные выплаты.

Дословно ОВА: "Призываю жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза вашей жизни и здоровью.

Под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

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Враг продолжает террор приграничья, и нашей общей задачей является сохранить жизнь каждого".

Справка: Часть этих сел находится возле Ворожбы-Белополье - это населенные пункты на направлении украинского наступления на российское Теткино.

Часть - ближе к Хотине, на которую наступает российская армия с севера, из района Константиновки и Владимировки.

Сумская областьСумыэвакуация
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