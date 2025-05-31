Сумщина: через нічну атаку РФ загинули сотні свійських тварин та знищено тонни зерна
Субота, 31 травня 2025, 10:21
У ніч на 31 травня 5 ворожих БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади на Сумщині, унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Також один з безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді.
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Постраждав водій – йому надали медичну допомогу.
Також ворог вдарив двома ракетами та 13 БпЛА по сільськогосподарських підприємствах Тростянеччини.
Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.
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