Сумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна
Суббота, 31 мая 2025, 10:21
В ночь на 31 мая 5 вражеских БпЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины на Сумщине, в результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Также один из беспилотников попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде.
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Пострадал водитель - ему оказали медицинскую помощь.
Также враг ударил двумя ракетами и 13 БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям Тростянеччини.
В результате вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.