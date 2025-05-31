Сумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна

В ночь на 31 мая 5 вражеских БпЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины на Сумщине, в результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Также один из беспилотников попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде.

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Пострадал водитель - ему оказали медицинскую помощь.

Также враг ударил двумя ракетами и 13 БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям Тростянеччини.

В результате вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.