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Десантники показали взяття у полон групи окупантів

Роман ПетренкоСубота, 31 травня 2025, 11:18
Десантники показали взяття у полон групи окупантів
фото: Десантно-штурмові війська ЗС України

Десантники оприлюднили відео, як спільно з суміжними підрозділами взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

Джерело: командування ДШВ

Дослівно: "Російські солдати здаються, бо знущання в частинах — гірші за полон.

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У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози".

Деталі: Військові наголосили, що полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

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полоненівійна
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