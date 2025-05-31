Десантники показали взяття у полон групи окупантів
Субота, 31 травня 2025, 11:18
Десантники оприлюднили відео, як спільно з суміжними підрозділами взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.
Джерело: командування ДШВ
Дослівно: "Російські солдати здаються, бо знущання в частинах — гірші за полон.
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У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози".
Деталі: Військові наголосили, що полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.
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