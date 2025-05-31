Десантники показали взятие в плен группы оккупантов

Десантники обнародовали видео, как совместно со смежными подразделениями взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении.

Источник: командование ДШВ

Дословно: "Российские солдаты сдаются, потому что издевательства в частях - хуже плена.

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В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы".

Детали: Военные отметили, что пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.