Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Десантники показали взятие в плен группы оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 31 мая 2025, 11:18
Десантники показали взятие в плен группы оккупантов
фото: Десантно-штурмовые войска ВС Украины

Десантники обнародовали видео, как совместно со смежными подразделениями взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении.

Источник: командование ДШВ

Дословно: "Российские солдаты сдаются, потому что издевательства в частях - хуже плена.

Реклама:

В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы".

Детали: Военные отметили, что пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

РЕКЛАМА:

пленныевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Европа сосредоточится на долгосрочной обороне Украины в случае отказа Трампа
фотоСумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна
Британия подготовила 130-страничный документ, в котором говорится "о непосредственной и неотложной опасности" со стороны РФ
Власти принудительно эвакуируют людей из 11 населенных пунктов Сумского района
РФ атаковала Украину 109 БПЛА и 5 ракетами
видео"Самый неадекватный субъект в мире": Зеленский снова упрекнул РФ за отсутствие "меморандума"
Все новости...
пленные
Россия отправила на обмен украинских заключенных, которых должна была депортировать – СМИ
Более половины защитников "Азовстали" уже освободили из российского плена – ГУР
Северокорейских военнопленных в Украине не включили в обмен "1000 на 1000"
Последние новости
16:02
Кличко: В Украине воняет авторитаризмом
15:52
В ЕС заявили о приостановке евроинтеграции Грузии из-за "закона об иноагентах"
15:50
Первая медаль Украины после скандала: Гимнаст Чепурный завоевал бронзу на чемпионате Европы
15:25
Индия впервые признала, что потеряла истребители во время боев с Пакистаном
15:20
В Париже мемориал жертвам Холокоста облили краской
15:06
ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле
14:53
В Польше с 1 июня изменяются миграционные правила
14:51
фото, обновлено от 12:07Харьковщина: россияне КАБами ранили семерых человек
14:43
Глава КГВА Ткаченко покинул наблюдательный совет "Укрпочты"
14:29
блиц-интервьюСвитолина: Верю, что могу вернуться в топ-10 теннисисток мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: