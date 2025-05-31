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Харківщина: росіяни КАБами поранили сімох людей

Роман ПетренкоСубота, 31 травня 2025, 14:51
Харківщина: росіяни КАБами поранили сімох людей
фото: МВС

Ворог вранці 31 травня атакував Харківщину КАБами, 7 людей поранені.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зокрема, у селі Васищеве окупанти влучили авіабомбою по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Постраждали дві людини.

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У Безлюдівці унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, постраждала людина.

Оновлено: Пізніше в МВС уточнили, що 7 людей постраждали унаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова

У Васищевому та Безлюдівці зафіксовано руйнування житлових і адмінбудівель, пожежі на території підприємства.

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Харківська областьобстріл
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