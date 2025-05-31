Харківщина: росіяни КАБами поранили сімох людей
Субота, 31 травня 2025, 14:51
Ворог вранці 31 травня атакував Харківщину КАБами, 7 людей поранені.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Зокрема, у селі Васищеве окупанти влучили авіабомбою по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Постраждали дві людини.
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У Безлюдівці унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, постраждала людина.
Оновлено: Пізніше в МВС уточнили, що 7 людей постраждали унаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова
У Васищевому та Безлюдівці зафіксовано руйнування житлових і адмінбудівель, пожежі на території підприємства.
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