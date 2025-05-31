Харьковщина: россияне КАБами ранили семерых человек

Враг утром 31 мая атаковал Харьковщину КАБами, 7 человек ранены.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В частности, в селе Васищево оккупанты попали авиабомбой по территории гражданского предприятия, есть поврежденные здания. Пострадали два человека.

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В Безлюдовке в результате обстрела поврежден частный дом, пострадал человек.

Обновлено: Позже в МВД уточнили, что 7 человек пострадали в результате утреннего обстрела пригородов Харькова

В Васищево и Безлюдовке зафиксированы разрушения жилых и админзданий, пожары на территории предприятия.