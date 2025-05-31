Європа розглядає загрозу від Китаю та Росії як "найбільший виклик" світу

Цього тижня європейські лідери вирушили до Азії з ключовим посланням: нам потрібно тісніше співпрацювати, щоб захистити світовий порядок, заснований на правилах, від загроз з боку Китаю та Росії.

Джерело: Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Кая Каллас, провідна дипломатка Європейського Союзу, виступаючи в суботу в Сінгапурі, підкреслила зв'язок між війною РФ проти України і поглибленням відносин Росії з Китаєм.

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Пряма мова Каллас: "Це найбільший виклик нашого часу. Коли Китай і Росія говорять про спільне проведення змін, яких не бачили сто років, і про перегляд глобального порядку безпеки, ми всі повинні бути вкрай стурбовані".

Деталі: Каллас звинуватила Китай в тому, що він сприяє російській військовій машині, заявивши, що 80% товарів подвійного призначення, які використовуються для боротьби з Україною, походять з другої за величиною економіки світу.

Вона нагадала, що міністр оборони США Піт Гегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і сказала, що Росія також має бути предметом найбільшого занепокоєння.

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Західні посадовці звинувачують Китай у постачанні Росії критично важливих технологій, в тому числі безпілотників, заявляючи при цьому, що обидві країни беруть участь у кібератаках, актах саботажу і небезпечній діяльності, пов'язаній з інфраструктурою, наприклад, глибоководними кабелями.

Каллас закликала європейських та азійських партнерів працювати разом над боротьбою з таємними тіньовими флотами танкерів і переглянути закони про морську безпеку.

Емманюель Макрон попередив Китай про потенційне посилення присутності НАТО в Азії, якщо він не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні проти України.

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