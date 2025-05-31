Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и России как "наибольший вызов" для мира
На этой неделе европейские лидеры отправились в Азию с ключевым посланием: нам необходимо теснее сотрудничать, чтобы защитить основанный на правилах мировой порядок от угроз со стороны Китая и России.
Источник: Bloomberg, пишет "Европейская правда"
Детали: Кая Каллас, главный дипломат Европейского Союза, выступая в субботу в Сингапуре, подчеркнула связь между войной РФ против Украины и углублением отношений России с Китаем.
Прямая речь Каллас: "Это самый большой вызов нашего времени. Когда Китай и Россия говорят о совместном проведении перемен, которых не видели сто лет, и о пересмотре глобального порядка безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены".
Детали: Каллас обвинила Китай в содействии российской военной машине, заявив, что 80% товаров двойного назначения, используемых в войне против Украины, поступают из второй по величине экономики мира.
Она напомнила, что министр обороны США Пит Хегсет ранее предупреждал об угрозе со стороны Китая для остальной части Азии, и добавила, что Россия также должна быть предметом наибольшей обеспокоенности.
Западные чиновники обвиняют Китай в поставках России критически важных технологий, в том числе беспилотников, а также заявляют, что обе страны участвуют в кибератаках, диверсиях и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, например, подводными кабелями.
Каллас призвала европейских и азиатских партнеров совместно бороться с теневыми флотилиями танкеров и пересмотреть законы о морской безопасности.
Эммануэль Макрон предупредил Китай о возможном усилении присутствия НАТО в Азии, если Пекин не примет дополнительных мер по предотвращению участия Северной Кореи в войне против Украины.
Предыстория:
- В Европе утверждают, что Китай сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для дронов, но наращивает – в Россию.