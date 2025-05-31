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Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и России как "наибольший вызов" для мира

Иванна Костина, Украинская правдаСуббота, 31 мая 2025, 12:36
Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и России как наибольший вызов для мира
Кая Каллас. Фото: Getty Images

На этой неделе европейские лидеры отправились в Азию с ключевым посланием: нам необходимо теснее сотрудничать, чтобы защитить основанный на правилах мировой порядок от угроз со стороны Китая и России.

Источник: Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Кая Каллас, главный дипломат Европейского Союза, выступая в субботу в Сингапуре, подчеркнула связь между войной РФ против Украины и углублением отношений России с Китаем.

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Прямая речь Каллас: "Это самый большой вызов нашего времени. Когда Китай и Россия говорят о совместном проведении перемен, которых не видели сто лет, и о пересмотре глобального порядка безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены".

Детали: Каллас обвинила Китай в содействии российской военной машине, заявив, что 80% товаров двойного назначения, используемых в войне против Украины, поступают из второй по величине экономики мира.

Она напомнила, что министр обороны США Пит Хегсет ранее предупреждал об угрозе со стороны Китая для остальной части Азии, и добавила, что Россия также должна быть предметом наибольшей обеспокоенности.

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Западные чиновники обвиняют Китай в поставках России критически важных технологий, в том числе беспилотников, а также заявляют, что обе страны участвуют в кибератаках, диверсиях и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, например, подводными кабелями.

Каллас призвала европейских и азиатских партнеров совместно бороться с теневыми флотилиями танкеров и пересмотреть законы о морской безопасности.

Эммануэль Макрон предупредил Китай о возможном усилении присутствия НАТО в Азии, если Пекин не примет дополнительных мер по предотвращению участия Северной Кореи в войне против Украины.

Предыстория:

  • В Европе утверждают, что Китай сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для дронов, но наращивает – в Россию.

КитайЕС
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