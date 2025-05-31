Кличко: В Україні смердить авторитаризмом
Мер Києва Віталій Кличко розкритикував президента Володимира Зеленського, заявивши, що в Україні зараз "смердить авторитаризмом".
Джерело: Кличко в коментарі The Times
Деталі: Видання написало розлогу статтю про "найвідоміших українських політиків на міжнародній арені" та нагадало, що ще на початку війни, скориставшись воєнним станом, призначив військову адміністрацію у столиці, яка дублює повноваження мера.
Тим часом, пишуть журналісти, НАБУ в межах операції "Чисте місто" викрило масштабну корупцію в оточенні Кличка, арештувавши 7 його підлеглих.
Кличко заявив, що робота Київради була паралізована "обшуками, допитами і погрозами за сфабрикованими кримінальними справами", що не дають депутатам зібрати кворум для ухвалення рішень.
Пряма мова Кличка: "Це чистка демократичних інституцій під прикриттям війни.
Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер уже смердить".
Деталі: ЗМІ пише, що це протистояння є не лише політичним, а й особистим.
Кличко подає конфлікт як спробу президента узурпувати владу, що віддзеркалює дедалі більші побоювання, що концентрація Зеленським повноважень під час війни шкодить демократії. Він звинуватив президента в тому, що той використовує військові адміністрації, аби відібрати повноваження у демократично обраних мерів.
Пряма мова Кличка: "Багато мерів залякані, але мій зірковий статус — це мій захист. Ви можете звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ.
Саме тому й робиться все, щоб дискредитувати і знищити мою репутацію".
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Передісторія:
- 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
- Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
- "Українська правда" знайшла за кордоном Дениса Комарницького. 26 березня стало відомо, що через виїзд Комарницького звільнили трьох співробітників поліції.