Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко: В Україні смердить авторитаризмом

Роман ПетренкоСубота, 31 травня 2025, 16:02
Кличко: В Україні смердить авторитаризмом
фото: УП

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував президента Володимира Зеленського, заявивши, що в Україні зараз "смердить авторитаризмом".

Джерело: Кличко в коментарі The Times

Деталі: Видання написало розлогу статтю про "найвідоміших українських політиків на міжнародній арені" та нагадало, що ще на початку війни, скориставшись воєнним станом, призначив військову адміністрацію у столиці, яка дублює повноваження мера.

Реклама:

Тим часом, пишуть журналісти, НАБУ в межах операції "Чисте місто" викрило масштабну корупцію в оточенні Кличка, арештувавши 7 його підлеглих.

Кличко заявив, що робота Київради була паралізована "обшуками, допитами і погрозами за сфабрикованими кримінальними справами", що не дають депутатам зібрати кворум для ухвалення рішень.

Пряма мова Кличка: "Це чистка демократичних інституцій під прикриттям війни.

РЕКЛАМА:

Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер уже смердить".

Деталі: ЗМІ пише, що це протистояння є не лише політичним, а й особистим.

Кличко подає конфлікт як спробу президента узурпувати владу, що віддзеркалює дедалі більші побоювання, що концентрація Зеленським повноважень під час війни шкодить демократії. Він звинуватив президента в тому, що той використовує військові адміністрації, аби відібрати повноваження у демократично обраних мерів.

Пряма мова Кличка: "Багато мерів залякані, але мій зірковий статус — це мій захист. Ви можете звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ.

Саме тому й робиться все, щоб дискредитувати і знищити мою репутацію".

Читайте також: Як тебе не "пиляти", Києве мій. "Українська правда" розповідає, як Комарницький втік за кордон

Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Передісторія:

  • 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
  • Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
  • В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
  • "Українська правда" знайшла за кордоном Дениса Комарницького. 26 березня стало відомо, що через виїзд Комарницького звільнили трьох співробітників поліції.

Віталій КличкоЗеленськийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Житомирі чоловік кинув гранату в людей біля магазину і втік: 6 постраждалих
Кличко: В Україні смердить авторитаризмом
ЗМІ: Європа зосередиться на довгостроковій обороні Україні у разі відмови Трампа
фотоСумщина: через нічну атаку РФ загинули сотні свійських тварин та знищено тонни зерна
Британія підготувала 130-сторінковий документ, в якому йдеться "про безпосередню і нагальну небезпеку" з боку РФ
Влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів Сумського району
Усі новини...
Віталій Кличко
Київрада не змогла зібратись на засідання: Кличко заявив про тиск
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби
Останні новини
18:22
Вчені пропонують "заразити" земними мікробами супутник Сатурна: для чого це потрібно
18:12
У "Резерв+" зʼявилось відображення даних про інвалідність
17:55
На "Книжковому Арсеналі" вилучили вогнепальну зброю, 12 боєприпасів і 74 газових балончики – УДО
17:51
"Люди досі не вірять мені": історія 16-річного школяра зі США, який став наймолодшим суддею у світі
17:46
відеоБританець Єйтс перехопив лідерство на Джиро д'Італія у фантастичній розв'язці на вирішальному гірському етапі
17:25
Байден не шкодує, що одразу не відмовився від спроби переобиратись
17:17
Канадська спортсменка виграла ультрамарафон, зупиняючись для годування дитини грудьми
17:14
мапаУ перший день літа Україну прогріє до 27°
16:54
Польська діаспора почала голосування у другому турі президентських виборів
16:53
У США перекинулась вантажівка з вуликами: 250 мільйонів бджіл опинились на волі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: