Кличко: В Україні смердить авторитаризмом

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував президента Володимира Зеленського, заявивши, що в Україні зараз "смердить авторитаризмом".

Джерело: Кличко в коментарі The Times

Деталі: Видання написало розлогу статтю про "найвідоміших українських політиків на міжнародній арені" та нагадало, що ще на початку війни, скориставшись воєнним станом, призначив військову адміністрацію у столиці, яка дублює повноваження мера.

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Тим часом, пишуть журналісти, НАБУ в межах операції "Чисте місто" викрило масштабну корупцію в оточенні Кличка, арештувавши 7 його підлеглих.

Кличко заявив, що робота Київради була паралізована "обшуками, допитами і погрозами за сфабрикованими кримінальними справами", що не дають депутатам зібрати кворум для ухвалення рішень.

Пряма мова Кличка: "Це чистка демократичних інституцій під прикриттям війни.

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Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер уже смердить".

Деталі: ЗМІ пише, що це протистояння є не лише політичним, а й особистим.

Кличко подає конфлікт як спробу президента узурпувати владу, що віддзеркалює дедалі більші побоювання, що концентрація Зеленським повноважень під час війни шкодить демократії. Він звинуватив президента в тому, що той використовує військові адміністрації, аби відібрати повноваження у демократично обраних мерів.

Пряма мова Кличка: "Багато мерів залякані, але мій зірковий статус — це мій захист. Ви можете звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ.

Саме тому й робиться все, щоб дискредитувати і знищити мою репутацію".

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