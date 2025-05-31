Кличко: В Украине воняет авторитаризмом

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента Владимира Зеленского, заявив, что в Украине сейчас "воняет авторитаризмом".

Источник: Кличко в комментарии The Times

Детали: Издание написало обширную статью о "самых известных украинских политиках на международной арене" и напомнило, что еще в начале войны, воспользовавшись военным положением, назначил военную администрацию в столицу, которая дублирует полномочия мэра.

Реклама:

Между тем, пишут журналисты, НАБУ в рамках операции "Чистый город" разоблачило масштабную коррупцию в окружении Кличко, арестовав 7 его подчиненных.

Кличко заявил, что работа Киевсовета была парализована "обысками, допросами и угрозами по сфабрикованным уголовным делам", которые не дают депутатам собрать кворум для принятия решений.

Прямая речь Кличко: "Это чистка демократических институтов под прикрытием войны.

РЕКЛАМА:

Я когда-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь уже воняет".

Детали: СМИ пишет, что это противостояние является не только политическим, но и личным.

Кличко подает конфликт как попытку президента узурпировать власть, что отражает все большие опасения, что концентрация Зеленским полномочий во время войны вредит демократии. Он обвинил президента в том, что тот использует военные администрации, чтобы отобрать полномочия у демократически избранных мэров.

Прямая речь Кличко: "Многие мэры запуганы, но мой звездный статус - это моя защита. Вы можете уволить мэра Чернигова, но очень трудно уволить мэра столицы, которого знает весь мир.

Именно поэтому и делается все, чтобы дискредитировать и уничтожить мою репутацию".

Читайте также: Как тебя не "пилить", Киев мой. "Украинская правда" рассказывает, как Комарницкий сбежал за границу

Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

Что предшествовало: