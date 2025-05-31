Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко: В Украине воняет авторитаризмом

Роман ПетренкоСуббота, 31 мая 2025, 16:02
Кличко: В Украине воняет авторитаризмом
фото: УП

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента Владимира Зеленского, заявив, что в Украине сейчас "воняет авторитаризмом".

Источник: Кличко в комментарии The Times

Детали: Издание написало обширную статью о "самых известных украинских политиках на международной арене" и напомнило, что еще в начале войны, воспользовавшись военным положением, назначил военную администрацию в столицу, которая дублирует полномочия мэра.

Реклама:

Между тем, пишут журналисты, НАБУ в рамках операции "Чистый город" разоблачило масштабную коррупцию в окружении Кличко, арестовав 7 его подчиненных.

Кличко заявил, что работа Киевсовета была парализована "обысками, допросами и угрозами по сфабрикованным уголовным делам", которые не дают депутатам собрать кворум для принятия решений.

Прямая речь Кличко: "Это чистка демократических институтов под прикрытием войны.

РЕКЛАМА:

Я когда-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь уже воняет".

Детали: СМИ пишет, что это противостояние является не только политическим, но и личным.

Кличко подает конфликт как попытку президента узурпировать власть, что отражает все большие опасения, что концентрация Зеленским полномочий во время войны вредит демократии. Он обвинил президента в том, что тот использует военные администрации, чтобы отобрать полномочия у демократически избранных мэров.

Прямая речь Кличко: "Многие мэры запуганы, но мой звездный статус - это моя защита. Вы можете уволить мэра Чернигова, но очень трудно уволить мэра столицы, которого знает весь мир.

Именно поэтому и делается все, чтобы дискредитировать и уничтожить мою репутацию".

Читайте также: Как тебя не "пилить", Киев мой. "Украинская правда" рассказывает, как Комарницкий сбежал за границу

Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

Что предшествовало: 

  • 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
  • Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". 
  • В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
  • 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.
  • "Украинская правда" нашла за границей Дениса Комарницкого. 26 марта стало известно, что из-за выезда Комарницкого уволили трех сотрудников полиции.

Виталий КличкоЗеленскийКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Житомире мужчина бросил гранату в людей возле магазина и скрылся: 6 пострадавших
Кличко: В Украине воняет авторитаризмом
СМИ: Европа сосредоточится на долгосрочной обороне Украины в случае отказа Трампа
фотоСумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна
Британия подготовила 130-страничный документ, в котором говорится "о непосредственной и неотложной опасности" со стороны РФ
Власти принудительно эвакуируют людей из 11 населенных пунктов Сумского района
Все новости...
Виталий Кличко
Киевсовет не смог собраться на заседание: Кличко заявил о давлении
Кличко объяснил свои слова об отказе от территорий как "временного решения"
В Киеве 25 апреля объявили Днем траура
Последние новости
17:25
Байден не жалеет, что сразу не отказался от попытки переизбраться
17:17
Канадская спортсменка выиграла ультрамарафон, останавливаясь для кормления ребенка грудью
17:14
картаВ первый день лета Украину прогреет до 27°
16:54
Польская диаспора начала голосование во втором туре президентских выборов
16:53
В США перевернулся грузовик с ульями: 250 миллионов пчел оказались на свободе
16:52
РФ атаковала Купянск и Вовчанские Хутора в Харьковской области: есть погибшая и раненые
16:30
МАГАТЭ: Иран накопил ещё больше урана, пригодного для создания ядерного оружия
16:27
Наводнение в Нигерии унесло жизни более 150 человек
16:26
Переутомление, стресс и не только: 12 причин подергивания глаза
16:21
В ЕС рассматривают контрмеры на повышение Трампом пошлин на сталь
Все новости...
Реклама:
Реклама: