Кличко: В Украине воняет авторитаризмом
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента Владимира Зеленского, заявив, что в Украине сейчас "воняет авторитаризмом".
Источник: Кличко в комментарии The Times
Детали: Издание написало обширную статью о "самых известных украинских политиках на международной арене" и напомнило, что еще в начале войны, воспользовавшись военным положением, назначил военную администрацию в столицу, которая дублирует полномочия мэра.
Между тем, пишут журналисты, НАБУ в рамках операции "Чистый город" разоблачило масштабную коррупцию в окружении Кличко, арестовав 7 его подчиненных.
Кличко заявил, что работа Киевсовета была парализована "обысками, допросами и угрозами по сфабрикованным уголовным делам", которые не дают депутатам собрать кворум для принятия решений.
Прямая речь Кличко: "Это чистка демократических институтов под прикрытием войны.
Я когда-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь уже воняет".
Детали: СМИ пишет, что это противостояние является не только политическим, но и личным.
Кличко подает конфликт как попытку президента узурпировать власть, что отражает все большие опасения, что концентрация Зеленским полномочий во время войны вредит демократии. Он обвинил президента в том, что тот использует военные администрации, чтобы отобрать полномочия у демократически избранных мэров.
Прямая речь Кличко: "Многие мэры запуганы, но мой звездный статус - это моя защита. Вы можете уволить мэра Чернигова, но очень трудно уволить мэра столицы, которого знает весь мир.
Именно поэтому и делается все, чтобы дискредитировать и уничтожить мою репутацию".
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Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого
Что предшествовало:
- 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
- Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
- В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
- 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.
- "Украинская правда" нашла за границей Дениса Комарницкого. 26 марта стало известно, что из-за выезда Комарницкого уволили трех сотрудников полиции.