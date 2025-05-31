Мерц збирається до США на зустріч із Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня вирушить із першим візитом до Вашингтона після свого вступу на посаду, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Politico з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини, пише "Європейська правда"

Деталі: Мерц 4 травня вирушить до США з першим візитом за каденцію нового уряду Німеччини. Його зустріч із Трампом запланована на четвер, 5 червня, після чого лідери вийдуть з пресконференцією.

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На зустрічі з Трампом вони обговорюватимуть російсько-українську війну, ситуацію на Близькому Сході і торговельні питання.

Що передувало: Мерц неодноразово вступав у публічні суперечки з адміністрацією США, зокрема після критики від держсекретаря Марка Рубіо і віцепрезидента Венса стосовно класифікації ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістської.

Мерц тоді зауважив, що Німеччина та особисто він не втручалися у передвиборчу кампанію у США і не ставали на бік жодного з кандидатів, і він розраховує на таке ж ставлення американської адміністрації.

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Цього тижня канцлер Німеччини заявив, що Європа готова боротися за свої основоположні цінності – свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації Трампа та, зокрема, сумнозвісну промову віцепрезидента Венса на Мюнхенській безпековій конференції.