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Мерц збирається до США на зустріч із Трампом

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 31 травня 2025, 19:42
Мерц збирається до США на зустріч із Трампом
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня вирушить із першим візитом до Вашингтона після свого вступу на посаду, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. 

ДжерелоPolitico з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини, пише "Європейська правда"

Деталі: Мерц 4 травня вирушить до США з першим візитом за каденцію нового уряду Німеччини. Його зустріч із Трампом запланована на четвер, 5 червня, після чого лідери вийдуть з пресконференцією. 

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На зустрічі з Трампом вони обговорюватимуть російсько-українську війну, ситуацію на Близькому Сході і торговельні питання. 

Що передувало: Мерц неодноразово вступав у публічні суперечки з адміністрацією США, зокрема після критики від держсекретаря Марка Рубіо і віцепрезидента Венса стосовно класифікації ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістської. 

Мерц тоді зауважив, що Німеччина та особисто він не втручалися у передвиборчу кампанію у США і не ставали на бік жодного з кандидатів, і він розраховує на таке ж ставлення американської адміністрації. 

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Цього тижня канцлер Німеччини заявив, що  Європа готова боротися за свої основоположні цінності – свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації Трампа та, зокрема, сумнозвісну промову віцепрезидента Венса на Мюнхенській безпековій конференції.

МерцТрамп
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