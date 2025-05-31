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Мерц собирается в США на встречу с Трампом

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 19:42
Мерц собирается в США на встречу с Трампом
Фридрих Мерц, фото Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц на следующей неделе отправится с первым визитом в Вашингтон после своего вступления в должность, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Politico со ссылкой на пресс-службу правительства Германии, пишет "Европейская правда"

Детали: Мерц 4 мая отправится в США с первым визитом за каденцию нового правительства Германии. Его встреча с Трампом запланирована на четверг, 5 июня, после чего лидеры выйдут с пресс-конференцией.

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На встрече с Трампом они будут обсуждать российско-украинскую войну, ситуацию на Ближнем Востоке и торговые вопросы.

Что предшествовало: Мерц неоднократно вступал в публичные споры с администрацией США, в частности после критики от госсекретаря Марка Рубио и вице-президента Венса относительно классификации ультраправой партии "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистской.

Мерц тогда отметил, что Германия и он лично не вмешивались в предвыборную кампанию в США и не становились на сторону ни одного из кандидатов, и он рассчитывает на такое же отношение американской администрации.

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На этой неделе канцлер Германии заявил, что Европа готова бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа и, в частности, речь вице-президента Венса на Мюнхенской конференции по безопасности.

МерцТрамп
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