У Харкові військовий у СЗЧ стріляв біля житлового будинку й підірвав гранату
У Харкові поліцейські провели спецоперацію "Грім" після того, як військовослужбовець, який самовільноо залишив військову частину, відкрив стрілянину та підірвав гранату біля житлового будинку.
Джерела: Поліція Харківщини, "Суспільне"
Деталі: Інцидент стався 31 травня близько 15:44 на проспекті Перемоги у Харкові. Очевидці повідомили поліції, що озброєний чоловік стріляв у повітря біля багатоповерхівки, також було чути вибух.
На місце події оперативно прибули керівництво поліції та спецпідрозділи. О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".
Порушник відмовився виконати вимоги здатися, однак його вдалося затримати силами спецпризначенців із застосуванням спецзасобів та зброї.
У результаті операції ніхто з цивільних чи поліцейських не постраждав. Затримання завершилося о 17:45.
У пресслужбі поліції Харківщини повідомили "Суспільному", що затриманий – 43-річний військовослужбовець, який перебував в СЗЧ (самовільне залишення частини). Коли спецпризначенці намагалися затримати його, той підірвав гранту. Поранених немає.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство із застосуванням зброї.
Передісторія:
- 23 травня у Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу.