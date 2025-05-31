У Харкові військовий у СЗЧ стріляв біля житлового будинку й підірвав гранату

У Харкові поліцейські провели спецоперацію "Грім" після того, як військовослужбовець, який самовільноо залишив військову частину, відкрив стрілянину та підірвав гранату біля житлового будинку.

Джерела: Поліція Харківщини, "Суспільне"

Деталі: Інцидент стався 31 травня близько 15:44 на проспекті Перемоги у Харкові. Очевидці повідомили поліції, що озброєний чоловік стріляв у повітря біля багатоповерхівки, також було чути вибух.

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На місце події оперативно прибули керівництво поліції та спецпідрозділи. О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Порушник відмовився виконати вимоги здатися, однак його вдалося затримати силами спецпризначенців із застосуванням спецзасобів та зброї.

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У результаті операції ніхто з цивільних чи поліцейських не постраждав. Затримання завершилося о 17:45.

У пресслужбі поліції Харківщини повідомили "Суспільному", що затриманий – 43-річний військовослужбовець, який перебував в СЗЧ (самовільне залишення частини). Коли спецпризначенці намагалися затримати його, той підірвав гранту. Поранених немає.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство із застосуванням зброї.

Передісторія: