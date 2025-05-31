В Харькове военный в СОЧ стрелял возле жилого дома и взорвал гранату

В Харькове полицейские провели спецоперацию "Гром" после того, как военнослужащий, самовольно покинувший часть, открыл стрельбу и взорвал гранату возле жилого дома.

Источники: Полиция Харьковщины, "Суспільне"

Подробности: Инцидент произошёл 31 мая около 15:44 на проспекте Победы в Харькове. Очевидцы сообщили в полицию, что вооружённый мужчина стрелял в воздух возле многоэтажного дома, также был слышен взрыв.

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На место происшествия оперативно прибыли руководство полиции и спецподразделения. В 16:20 была введена специальная полицейская операция "Гром".

Нарушитель отказался сдаться, однако его удалось задержать силами спецназа с применением спецсредств и оружия.

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В результате операции никто из гражданских или полицейских не пострадал. Задержание завершилось в 17:45.

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили "Суспільному", что задержанный – 43-летний военнослужащий, находившийся в СОЧ (самовольно оставивший часть). При попытке задержания он взорвал гранату. Пострадавших нет.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с применением оружия.

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