ЦАХАЛ розіслав тисячі повісток резервістам для розширення наступу в Газі – ЗМІ

У суботу ізраїльські військові розіслали тисячам резервістів повідомлення про призов на підтримку розширення наступу в Газі після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про перенесення свого візиту до Азербайджану.

Джерело: Reuters із посиланням на ізраїльські ЗМІ, The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в суботу ввечері надсилає десятки тисяч наказів про призов резервістам, оскільки військові мають намір значно розширити свій наступ проти ХАМАС у секторі Гази.

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У п'ятницю, під час консультацій з питань безпеки, військові представили Нетаньягу запланований наступ у Газі, який вимагатиме значної мобілізації.

На неділю заплановане засідання кабінету міністрів безпеки Ізраїлю, щоб міністри могли проголосувати за схвалення військових планів, затверджених Нетаньягу.

Резервістів розгорнуть на кордоні Ізраїлю з Ліваном та на окупованому Західному березі річки Йордан, замінивши регулярних солдатів, які очолять новий наступ у Газі.

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Що передувало: Наприкінці квітня ЗМІ повідомляли, що переговори в Каїрі щодо припинення вогню в Газі наблизилися до значного прориву, однак остаточну угоду гальмують розбіжності, зокрема щодо питання роззброєння ХАМАС.

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