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Ізраїль відновив удари по об’єктах ХАМАС в Секторі Гази – ЗМІ

Іван Д'яконовВівторок, 18 березня 2025, 03:33
Ізраїль відновив удари по об’єктах ХАМАС в Секторі Гази – ЗМІ
Наслідки ударів по Рафаху на півдні Сектора Гази 12 лютого 2024 року. Фото: Getty Images

В ніч на вівторок ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра 

Деталі: Як пише видання, ЦАХАЛ почав завдавати удари після наказу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ісраеля Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.

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"Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет наразі завдають масованих ударів по об'єктах терористів ХАМАС по всьому Сектору Газа", – йдеться в спільній заяві ЦАХАЛ і Шин-Бет.

Офіс Нетаньяху стверджує, що ХАМАС "відкинув усі пропозиції, які він отримав" від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

У своїй заяві про нічні удари офіс Нетаньяху заявив, що вони спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, а саме: ліквідацію військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників.

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"Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАСу зі зростаючою військовою силою", – заявляє офіс Нетаньяху.

Передісторія:

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.
  • 11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані в Секторі Гази, не будуть звільнені.
  • 2 березня Ізраїль підтримав пропозицію США щодо продовження режиму припинення вогню з ХАМАС на період священного для мусульман місяця Рамадан та іудейського свята Песах.
  • 5 березня Президент США опублікував жорстке звернення до палестинського угруповання ХАМАС, закликавши негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих, інакше – "бойовикам кінець".

ІзраїльХАМАСБлизький Схід
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