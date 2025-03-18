Ізраїль відновив удари по об’єктах ХАМАС в Секторі Гази – ЗМІ

Наслідки ударів по Рафаху на півдні Сектора Гази 12 лютого 2024 року. Фото: Getty Images

В ніч на вівторок ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра

Деталі: Як пише видання, ЦАХАЛ почав завдавати удари після наказу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ісраеля Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.

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"Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет наразі завдають масованих ударів по об'єктах терористів ХАМАС по всьому Сектору Газа", – йдеться в спільній заяві ЦАХАЛ і Шин-Бет.

Офіс Нетаньяху стверджує, що ХАМАС "відкинув усі пропозиції, які він отримав" від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

У своїй заяві про нічні удари офіс Нетаньяху заявив, що вони спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, а саме: ліквідацію військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників.

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"Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАСу зі зростаючою військовою силою", – заявляє офіс Нетаньяху.

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