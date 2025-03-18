Ізраїль відновив удари по об’єктах ХАМАС в Секторі Гази – ЗМІ
В ніч на вівторок ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази.
Джерело: Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра
Деталі: Як пише видання, ЦАХАЛ почав завдавати удари після наказу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ісраеля Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.
"Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет наразі завдають масованих ударів по об'єктах терористів ХАМАС по всьому Сектору Газа", – йдеться в спільній заяві ЦАХАЛ і Шин-Бет.
Офіс Нетаньяху стверджує, що ХАМАС "відкинув усі пропозиції, які він отримав" від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.
У своїй заяві про нічні удари офіс Нетаньяху заявив, що вони спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, а саме: ліквідацію військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників.
"Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАСу зі зростаючою військовою силою", – заявляє офіс Нетаньяху.
Передісторія:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.
- 11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані в Секторі Гази, не будуть звільнені.
- 2 березня Ізраїль підтримав пропозицію США щодо продовження режиму припинення вогню з ХАМАС на період священного для мусульман місяця Рамадан та іудейського свята Песах.
- 5 березня Президент США опублікував жорстке звернення до палестинського угруповання ХАМАС, закликавши негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих, інакше – "бойовикам кінець".