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Переговори щодо припинення вогню в Газі наблизилися до прориву – ЗМІ

Степан ГафткоВівторок, 29 квітня 2025, 04:05
Переговори щодо припинення вогню в Газі наблизилися до прориву – ЗМІ
Ізраїльські військові в Секторі Газа, фото: ЦАХАЛ

Переговори в Каїрі щодо припинення вогню в Газі наблизилися до значного прориву, однак остаточну угоду гальмують розбіжності, зокрема щодо питання роззброєння ХАМАС.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела в єгипетських службах безпеки

Деталі: Переговори в Каїрі щодо припинення вогню в Газі майже призвели до "значного прориву", повідомили два джерела в єгипетських службах безпеки агентству Reuters 28 квітня.

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Ізраїль і ХАМАС поки офіційно не коментували ситуацію. Водночас репортер Axios Барак Равід написав у соцмережі X, що ізраїльський чиновник спростував повідомлення про прорив, але без деталей.

За інформацією єгипетських джерел, сторони вже погодилися на довгострокове припинення бойових дій у Газі. Однак залишаються складні питання, зокрема проблема роззброєння ХАМАС. Саме на цьому наполягає Ізраїль, тоді як ХАМАС неодноразово заявляв, що не збирається здавати свою зброю.

Раніше єгипетський телеканал Al Qahera News повідомив, що глава розвідки Єгипту генерал Хасан Махмуд Рашад має зустрітися з ізраїльською делегацією під керівництвом міністра стратегічних питань Рона Дермера у Каїрі.

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У переговорах беруть участь представники Єгипту та Ізраїлю. Однак посередники з Єгипту й Катару поки не роблять офіційних заяв про хід обговорень.

Представник ХАМАС з питань ЗМІ Тахер Аль-Ноно в інтерв’ю Reuters 26 квітня заявив, що угруповання відкрите до ідеї багаторічного перемир'я з Ізраїлем, і сподівається отримати підтримку посередників для своєї пропозиції.

Нагадаємо:

ІзраїльХАМАСперемир’яСектор Гази
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