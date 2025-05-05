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Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 травня 2025, 11:44
Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей
Олександр Сирський, фото: головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: Ця (Курська) операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз".

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Деталі: За словами головнокомандувача, кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. "Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", - сказав Сирський.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам і конкретним воїнам.

Головнокомандувач повідомив, що під час своєї робочої поїздки нагородив військових, які відзначилися у ході Курської операції.

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При цьому Сирський назвав 225-й окремий штурмовий полк одним з підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині. "І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах РФ – це насамперед про 225-й", - зазначив Сирський.

Що було раніше:

  • Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
  • Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

СирськийКурська область російсько-українська війна
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