Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: Ця (Курська) операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз".

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Деталі: За словами головнокомандувача, кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. "Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", - сказав Сирський.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам і конкретним воїнам.

Головнокомандувач повідомив, що під час своєї робочої поїздки нагородив військових, які відзначилися у ході Курської операції.

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При цьому Сирський назвав 225-й окремий штурмовий полк одним з підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині. "І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах РФ – це насамперед про 225-й", - зазначив Сирський.

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