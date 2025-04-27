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Зеленський: Продовжуємо активні захисні дії в Курській і Бєлгородській областях

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 16:16
Зеленський: Продовжуємо активні захисні дії в Курській і Бєлгородській областях
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Пряма мова: "На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів…

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Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей".

Деталі: Як підкреслив Зеленський, ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.

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"Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною", – йдеться в дописі.

Що передувало: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.

Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

ЗеленськийКурська область війнаРосія
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