Зеленський: Продовжуємо активні захисні дії в Курській і Бєлгородській областях
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.
Джерело: Зеленський у Telegram за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Пряма мова: "На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів…
Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.
Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей".
Деталі: Як підкреслив Зеленський, ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.
"Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною", – йдеться в дописі.
Що передувало: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.