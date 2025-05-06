У Кремлі пригрозили Україні "адекватною відповіддю" на порушення "перемир’я" Путіна
Вівторок, 6 травня 2025, 14:01
Пресекретар правителя РФ Дмитро Пєсков почав погрожувати Україні "адекватною відповіддю", якщо вона не спинить удари у дні так званого "триденного перемир’я", яке Володимир Путін оголосив на честь Дня перемоги в односторонньому порядку.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Деталі: Пєсков заявив, що "ініціатива" Путіна про "перемир’я" залишається актуальною, і начебто кремлівський лідер віддав відповідний наказ.
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За його словами, росіяни мають припинити вогонь, але якщо не буде "взаємності", і триватимуть спроби нанесення ударів по позиціях або по об'єктах РФ, то одразу ж буде "надано адекватну відповідь".
Що передувало:
- У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про "перемир’я" з 8 до 10 травня та заявив, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського лідера Володимира Путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.