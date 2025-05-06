Пресекретар правителя РФ Дмитро Пєсков почав погрожувати Україні "адекватною відповіддю", якщо вона не спинить удари у дні так званого "триденного перемир’я", яке Володимир Путін оголосив на честь Дня перемоги в односторонньому порядку.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Пєсков заявив, що "ініціатива" Путіна про "перемир’я" залишається актуальною, і начебто кремлівський лідер віддав відповідний наказ.

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За його словами, росіяни мають припинити вогонь, але якщо не буде "взаємності", і триватимуть спроби нанесення ударів по позиціях або по об'єктах РФ, то одразу ж буде "надано адекватну відповідь".

Що передувало: