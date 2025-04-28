"Немає причин чекати 8 травня": Зеленський відповів на заяву Путіна про "перемир’я"

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про "перемир’я" з 8 до 10 травня та заявив, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Деталі: У своєму зверненні президент наголосив, що Україна не хотіла жодної секунди цієї війни й готова співпрацювати з усіма партнерами для встановлення миру та гарантування безпеки. Натомість Росія постійно відкидає такі ініціативи й маніпулює світовою спільнотою, намагаючись обманути, зокрема, Сполучені Штати.

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За словами президента, припинення вогню має бути не тимчасовим і не для зручностей Росії, а негайним, повним і безумовним, щонайменше на 30 днів.

Пряма мова: "Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду.

Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії".

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