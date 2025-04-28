"Немає причин чекати 8 травня": Зеленський відповів на заяву Путіна про "перемир’я"
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про "перемир’я" з 8 до 10 травня та заявив, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Деталі: У своєму зверненні президент наголосив, що Україна не хотіла жодної секунди цієї війни й готова співпрацювати з усіма партнерами для встановлення миру та гарантування безпеки. Натомість Росія постійно відкидає такі ініціативи й маніпулює світовою спільнотою, намагаючись обманути, зокрема, Сполучені Штати.
За словами президента, припинення вогню має бути не тимчасовим і не для зручностей Росії, а негайним, повним і безумовним, щонайменше на 30 днів.
Пряма мова: "Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду.
Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії".
Що передувало:
- У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
- Перед цим Путін вже оголошував "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.