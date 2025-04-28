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"Немає причин чекати 8 травня": Зеленський відповів на заяву Путіна про "перемир’я"

Анастасія ПроцПонеділок, 28 квітня 2025, 22:03
Немає причин чекати 8 травня: Зеленський відповів на заяву Путіна про перемир’я
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про "перемир’я" з 8 до 10 травня та заявив, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Деталі: У своєму зверненні президент наголосив, що Україна не хотіла жодної секунди цієї війни й готова співпрацювати з усіма партнерами для встановлення миру та гарантування безпеки. Натомість Росія постійно відкидає такі ініціативи й маніпулює світовою спільнотою, намагаючись обманути, зокрема, Сполучені Штати.

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За словами президента, припинення вогню має бути не тимчасовим і не для зручностей Росії, а негайним, повним і безумовним, щонайменше на 30 днів. 

Пряма мова: "Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду.

Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії".

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Що передувало: 

  • У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
  • Перед цим Путін вже оголошував "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує. 
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

Зеленськийперемир’яПутін
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