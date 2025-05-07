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Росіяни атакували 4 ракетами і 142 дронами, десятки БпЛА ще в повітрі – Зеленський

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 10:31
Росіяни атакували 4 ракетами і 142 дронами, десятки БпЛА ще в повітрі – Зеленський
Наслідки російського удару по Києву. Фото ДСНС

Уночі 7 травня російські загарбники випустили по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина з яких "Шахеди", станом на 10 ранку десятки безпілотників ще перебувають у повітрі, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким".

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Деталі: Зеленський нагадав, що від вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. 

 
Фото ДСНС

Він також розповів, що по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни спершу вдарили балістикою, потім застосували авіабомби і продовжили обстріли, коли на місці вже працювали рятувальники.

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Зеленський вважає, що тільки "відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії".

"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", – підсумував президент.

Передісторія:

ракетний ударбезпілотникижертвиЗеленський
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