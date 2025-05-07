Україна закликала Індію і Пакистан до стриманості

Україна закликала Індію та Пакистан до стриманості і вирішення суперечок через дипломатичний діалог.

Джерело: повідомлення українського МЗС

Дослівно: "На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок.

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Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості".

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