Україна закликала Індію і Пакистан до стриманості
Середа, 7 травня 2025, 17:56
Україна закликала Індію та Пакистан до стриманості і вирішення суперечок через дипломатичний діалог.
Джерело: повідомлення українського МЗС
Дослівно: "На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок.
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Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості".
Передісторія:
- В ніч на 7 травня влада Індії заявила, що атакувала дев'ять об'єктів Пакистану у рамках "Операції Сіндур".
- Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинули 8 людей, включаючи дитину, 38 осіб отримали поранення. Індія заявила про трьох загиблих цивільних внаслідок обстрілу з боку Пакистану.
- Також Пакистан заявив, що нібито збив 5 індійських літаків і безпілотник.