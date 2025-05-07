Зеленський: Абсолютно справедливо, що російське небо дзеркально неспокійне

Президент Володимир Зеленський 7 травня, після численних ракетних та дронових атак на Україну, заявив, що абсолютно справедливо, що російське небо також весь день неспокійне.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне.

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Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів.

Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора".

Деталі: Президент анонсував, що санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись і незабаром будуть новини щодо цього.

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Президент також відзвітував про доповідь Головкома Олександра Сирського – щодо активних дій Сил оборони на території Курської та Бєлгородської областей.

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