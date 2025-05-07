Зеленський: Абсолютно справедливо, що російське небо дзеркально неспокійне
Президент Володимир Зеленський 7 травня, після численних ракетних та дронових атак на Україну, заявив, що абсолютно справедливо, що російське небо також весь день неспокійне.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне.
Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів.
Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора".
Деталі: Президент анонсував, що санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись і незабаром будуть новини щодо цього.
Президент також відзвітував про доповідь Головкома Олександра Сирського – щодо активних дій Сил оборони на території Курської та Бєлгородської областей.
Нагадаємо:
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Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити, 3 дрони були локаційно втрачені та ще 10 залишили повітряний простір столиці.
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Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.
- Уночі 7 травня дрони атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії – там вирували пожежі.
- Раніше російська влада заявила, що ППО в ніч на 7 травня нібито збила 7 безпілотників, які летіли на Москву. Також через загрозу дронів закривали аеропорт "Шереметьєво".