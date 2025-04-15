У КНР відповіли на прохання полонених в Україні китайців: Поведінку цих громадян оцінять
Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та обіцяє після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на сході України китайців згідно з національним законодавством.
Джерело: відповідь речника МЗС КНР Лінь Цзяня на запит власкора "Укрінформу" в КНР щодо коментаря про звернення полонених китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати їх на батьківщину
Пряма мова Лінь: "Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони.
Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій".
Деталі: За словами дипломата, урядові відомства Китаю все ще перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини.
Він додав, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають агресивну війну РФ проти України – ред.) є послідовною та чіткою і полягає в "сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту".
Пряма мова Лінь: "Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації (із полоненими в Україні громадянами КНР – ред.) для власного піару чи реклами".
Що передувало: Під час пресконференції 14 квітня громадяни КНР кілька разів повторили, що готові взяти у часті в обміні і попросились на батьківщину в Китай.
Читайте також: Зеленський опублікував у соцмережах відео з допитом перших двох китайських полонених, які воювали на боці російських окупантів.
Передісторія:
- 8 квітня Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
- Двох громадян Китайської Народної Республіки взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.
- Президент наголосив, що Україна готова обміняти полонених громадян КНР лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні, відповідний сигнал було передано.
- 11 квітня Зеленський заявив, що "щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних сил", і це означає, що РФ намагається затягнути війну навіть за рахунок життів китайців.