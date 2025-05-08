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Лукашенко заявив, що "трохи затримався" при владі, але потрібно "потерпіти"

Ірина БалачукЧетвер, 8 травня 2025, 11:57
Лукашенко заявив, що трохи затримався при владі, але потрібно потерпіти
Олександр Лукашенко. Фото з сайту president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на відкритті Міжнародного виставкового центру в Мінську визнав, що вже "трохи затримався" при владі, проте закликав громадян "потерпіти" ще.

Джерело: видання "Дзеркало", державний телеканал News.by

Пряма мова Лукашенка: "Як вам я обіцяв – фактично нове покоління приведено до влади. Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Повинні ж бути і досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла".

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Деталі: При цьому він зазначив, що "молодь" уже не зовсім молода.

"Ось ви подивіться і зробіть висновок, до чого здатна наша молодь. Ну, як молодь? Нове покоління, наступне покоління – 50 (років – ред.) і більше. Вона вже не така й молодь", – сказав Лукашенко.

Він також висловив упевненість, що перед ним стоять люди, які хочуть зберегти країну "вже навіть не стільки для себе, скільки для дітей".

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Для довідки: Лукашенку 70 років. Він керує Білоруссю з 1994 року, тобто вже більше 30 років. У 2020 році під час виборів Білорусь сколихнули протести – люди виступали проти влади Лукашенка. Цей виборчий процес запам’ятався жорстокими репресіями проти опозиції і громадян Білорусі, які виступили проти влади Лукашенка, і фальсифікаціями. Попри все Лукашенко знову проголосив себе президентом країни.

26 січня у Білорусі відбулися чергові так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечив собі Лукашенко.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнала легітимності Лукашенка.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, і не буде вважатися таким після так званих "виборів".

Лукашенко на це заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, які відбулися 26 січня.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

ЛукашенкоБілорусь
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