На мітингах у Білорусі затримали близько 3000 осіб

У Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з озвученими результатами президентських виборів.

Джерело: видання TUT.BY з посиланням на МВС Білорусі

Дослівно МВС Білорусі: "Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах затримано близько 3 тис. осіб З них близько тисячі в Мінську і більше двох - в інших регіонах республіки. В результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції, деякі з них в даний час госпіталізовані".

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.

Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки виборів, які озвучила Центральна виборча комісія країни.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.

Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.