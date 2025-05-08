ЗМІ: Підрозділи на різних напрямках підтвердили, що отримали наказ стріляти лише у відповідь

Окремі українські підрозділи, що діють на Херсонскому, Запорізькому і Донецькому напрямках розповіли, що мають розпорядження відкривати вогонь по ворогу у відповідь. Водночас місцями вони фіксують зменшення кількості ударів артилерії і активності окупантів.

Джерело: Суспільне

Деталі: Одна з бригад, що воює на Херсонщині, повідомила виданню, що з початку "перемир’я" від опівночі в їхній смузі працюють російські fpv-дрони, а ударів артилерією поки не було. Українська бригада повідомила, що має розпорядження відкривати вогонь у відповідь.

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Інший підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив таке розпорядження, водночас вказавши, що з опівночі позиційні бої не припинялись. Продовжують літають російські дрони та працювати ворожа артилерія.

Військовослужбовці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які воюють на Донеччині, розповіли, що армія РФ зменшила кількість обстрілів та атак. Після опівночі українські військові не фіксували запусків "Шахедів", КАБів та роботи артилерії по своїх позиціях на контрольно-спостережному пункті в районі Костянтинівки.

Дослівно: "Росіяни використовують "перемирʼя" у своїх цілях: для переміщення особового складу, підвозу боєкомплекту та техніки. Наказу про прийняття "перемир'я" від свого командування та інструкцій не стріляти першими оборонці з 93 бригади "Холодний Яр" не отримували".

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Деталі: У бригаді, яка воює на Покровському напрямку, повідомили, що мають розпорядження стріляти у відповідь у випадку порушення режиму тиші. З опівночі 8 травня в операційній зоні цієї бригади зафіксували більше десяти випадків порушення тиші: артилерійські обстріли та скиди з БпЛА.

Також про розпорядження відкривати вогонь у відповідь повідомив підрозділ, який воює на Запорізькому напрямку.

"З 00.00 діє припинення вогню. Вогонь відкриваємо, якщо противник підходить ближче 400 м. до наших позицій. Робимо попереджуючі постріли, якщо не зупиняється, знищуємо", — розпорядження, яке отримали військові.

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