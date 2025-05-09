Венс: Росії не віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав "занадто великими" вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити.

Джерело: віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News

Пряма мова: "Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях – що вони перемагають. І, звісно, українці хотіли б досягти перемир’я, зокрема через те, що останні кілька місяців для них були непростими. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вона ще навіть не захопила. А саме це вона пропонувала у початковому мирному плані.

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Деталі: Венс також назвав прогресом те, що Росія і Україна беруть участь у переговорах і пропонують "конкретні мирні плани". Водночас він зазначив, що США вийдуть із переговорів, якщо зрозуміють, що "росіяни не беруть участі в переговорах і не поводяться щиро".

"І якщо це станеться – так, ми вийдемо. Президент скаже: ми виходимо з цього процесу", – зазначив Венс.

"А це означатиме, по суті, що Росії й Україні доведеться самостійно вирішувати це питання – без порад і без посередництва з боку Сполучених Штатів. І я не думаю, що це добре – ні для нас, ні для Росії, ні для України" – наголосив він.

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Венс додав, що, на його думку, у врегулюванні російсько-української війни "є деякі дипломатичні прориви".

Пряма мова: "Ми повинні спробувати зблизити ці сторони ще більше, щоб досягти стійкого миру. Ми ще не там. Ми працюватимемо над цим, доки не вирішимо, що більше просунутися неможливо. І тоді ми вийдемо".

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