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Венс: Росії не віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала

Іван Д'яконовП'ятниця, 9 травня 2025, 00:30
Венс: Росії не віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала
Джей Ді Венс. Фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав "занадто великими" вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити.

Джерело: віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News

Пряма мова: "Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях – що вони перемагають. І, звісно, українці хотіли б досягти перемир’я, зокрема через те, що останні кілька місяців для них були непростими. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вона ще навіть не захопила. А саме це вона пропонувала у початковому мирному плані.

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Деталі: Венс також назвав прогресом те, що Росія і Україна беруть участь у переговорах і пропонують "конкретні мирні плани". Водночас він зазначив, що США вийдуть із переговорів, якщо зрозуміють, що "росіяни не беруть участі в переговорах і не поводяться щиро".

"І якщо це станеться – так, ми вийдемо. Президент скаже: ми виходимо з цього процесу", – зазначив Венс.

"А це означатиме, по суті, що Росії й Україні доведеться самостійно вирішувати це питання – без порад і без посередництва з боку Сполучених Штатів. І я не думаю, що це добре – ні для нас, ні для Росії, ні для України" – наголосив він. 

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Венс додав, що, на його думку, у врегулюванні російсько-української війни "є деякі дипломатичні прориви".

Пряма мова: "Ми повинні спробувати зблизити ці сторони ще більше, щоб досягти стійкого миру. Ми ще не там. Ми працюватимемо над цим, доки не вирішимо, що більше просунутися неможливо. І тоді ми вийдемо".

Передісторія: 

  • Напередодні Джей Ді Венс сказав, що ще "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.
  • Раніше Венс заявив, що війна Росії проти України не зможе закінчитися найближчим часом. Разом з тим він висловив оптимізм щодо перспектив переговорів між Росією та Україною. 
  • Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент погодився з тим, що лідер Росії Володимир Путін – воєнний злочинець, однак наголосив, що з ним все одно потрібно розмовляти.

СШАросійсько-українська війна
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