Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм

Правитель Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

Джерело: Reuters

Деталі: Підписання відбулася у Кремлі після переговорів між Путіним і Сі, який прибув до Москви з офіційним візитом.

Реклама:

У своєму виступі після переговорів з Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.

Що передувало: Сі та Путін зустрічалися десятки разів і підписали "безмежне партнерство" у лютому 2022 року – менш ніж за три тижні до того, як Путін направив свої війська в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії і надав Москві економічну підтримку, яка допомогла їй впоратися із західними санкціями.

Передісторія:

РЕКЛАМА: