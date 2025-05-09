Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм
Правитель Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.
Джерело: Reuters
Деталі: Підписання відбулася у Кремлі після переговорів між Путіним і Сі, який прибув до Москви з офіційним візитом.
У своєму виступі після переговорів з Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.
Що передувало: Сі та Путін зустрічалися десятки разів і підписали "безмежне партнерство" у лютому 2022 року – менш ніж за три тижні до того, як Путін направив свої війська в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії і надав Москві економічну підтримку, яка допомогла їй впоратися із західними санкціями.
Передісторія:
- Ввечері 7 травня стало відомо, що голова Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви, щоб відвідати парад на 9 травня.
- Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України.
- У параді на Красній площі в столиці держави-агресора РФ братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю. За словами Путіна, китайський розрахунок буде найбільшим з іноземних військових контингентів.