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Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм

Іван Д'яконовП'ятниця, 9 травня 2025, 04:48
Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм
Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами. 

Джерело: Reuters

Деталі: Підписання відбулася у Кремлі після переговорів між Путіним і Сі, який прибув до Москви з офіційним візитом.

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У своєму виступі після переговорів з Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.

Що передувало: Сі та Путін зустрічалися десятки разів і підписали "безмежне партнерство" у лютому 2022 року – менш ніж за три тижні до того, як Путін направив свої війська в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії і надав Москві економічну підтримку, яка допомогла їй впоратися із західними санкціями.

Передісторія:

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