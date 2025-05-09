Росіяни убили мирну мешканку на Сумщині: гатили КАБами

Російські військові скинули КАБи на Річківську громаду Сумської області, внаслідок чого загинула жінка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно прокуратура: "8 травня у вечірні час ворог скинув, за попередніми даними, 8 керованих авіаційних бомб на Річківську громаду Сумського району. Лише зранку 9 травня на території одного з домогосподарств виявили тіло 63-річної жінки без ознак життя".

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Фото прокуратури

Деталі: За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Передісторія: