Росіяни убили мирну мешканку на Сумщині: гатили КАБами
П'ятниця, 9 травня 2025, 13:19
Російські військові скинули КАБи на Річківську громаду Сумської області, внаслідок чого загинула жінка.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно прокуратура: "8 травня у вечірні час ворог скинув, за попередніми даними, 8 керованих авіаційних бомб на Річківську громаду Сумського району. Лише зранку 9 травня на території одного з домогосподарств виявили тіло 63-річної жінки без ознак життя".
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Деталі: За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня. Загарбники атакували мирні населені пункти, попри оголошене російським керівництвом так зване "триденне перемир’я".
- Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" повідомив, що Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими авіабомбами: за минулу добу противник випустив близько 130 КАБів, до обіду 9 травня – ще понад півсотні авіабомб.