Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни убили мирну мешканку на Сумщині: гатили КАБами

Ірина БалачукП'ятниця, 9 травня 2025, 13:19
Росіяни убили мирну мешканку на Сумщині: гатили КАБами
Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото з Telegram Прокуратури Сумщини

Російські військові скинули КАБи на Річківську громаду Сумської області, внаслідок чого загинула жінка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно прокуратура: "8 травня у вечірні час ворог скинув, за попередніми даними, 8 керованих авіаційних бомб на Річківську громаду Сумського району. Лише зранку 9 травня на території одного з домогосподарств виявили тіло 63-річної жінки без ознак життя". 

Реклама:
 
Фото прокуратури 

Деталі: За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Передісторія:

Сумська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні річна інфляція зросла до 15,1%
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
фото, відеоЗатримали проректора академії Держприкордонслужби
Другу добу "Шахедів" немає, але РФ бомбить Сумщину навіть під час параду Путіна – Ігнат
фото В Естонії 9 травня на кордоні з РФ вивісили плакат з "Путлером"
Очільник МЗС в новому уряді Німеччини Вадефуль приїхав в Україну
Усі новини...
Сумська область
Підшукувала "покупців" ще вагітною: на Сумщині затримали матір, яка намагалася продати своє немовля
"Парадне перемир'я в дії": 8 травня Росія скинула на Сумщину вже сотню авіабомб
Путінське "перемир’я": росіяни уночі скинули КАБи на Сумщину: 1 загибла, 2 поранених
Останні новини
17:03
В Україні річна інфляція зросла до 15,1%
17:02
Українські компанії Himera і Aerobavovna випробували ретранслятор B1 на аеростаті
16:57
Бойкот збірної України, бійка та гучний скандал: що відбувається у чоловічій гімнастиці
16:56
То звідки взявся коронавірус? Вчені знайшли нові докази того, що він походить з ринку диких тварин
16:54
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
16:44
Ткаченко затвердив нову структуру КМВА, щоб не допустити політизації управління: у Кличка відреагували
16:31
Після інциденту у Фінській затоці Україну запросили до розширеного партнерства JEF
16:28
З Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками: вона жила на своїй вулиці сама
16:26
Спецслужбовці СБУ і "вор в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   
16:11
ЄС на 1 млрд євро від росактивів замовить зброю в українського оборонпрому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: