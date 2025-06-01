Один з підірваних в РФ мостів не підлягає відновленню, його повністю зруйнували

У Росії один з підірваних вночі мостів – у Брянській області – повністю зруйнували, оскільки він не підлягає відновленню.

Джерело: російські агентства РИА Новости, ТАСС

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Деталі: Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що міст, який обвалився в Брянській області, не підлягає відновленню, замість нього побудують новий.

Пізніше фахівці за допомогою спрямованого вибуху повністю зруйнували постраждалий міст, передає ТАСС.

У той же час, в Курській області збираються відновити рух по постраждалому мосту.

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Автомобільний і залізничний рух планується відновити після НП в курському Желєзногорську протягом чотирьох діб, повідомив т.в.о. губернатора Олександр Хінштейн.

Що передувало: Спочатку в російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, унаслідок аварії 7 загиблих і близько 70 постраждалих.

Пізніше стало відомо про обвалення ще одного мосту в Росії, в Курській області.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що мости в Брянській і Курській областях в ніч на 1 червня обвалилися внаслідок підривів і розслідуються за статтею про теракт.