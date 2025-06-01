Axios: Україна не попереджала США про масовану атаку на російські аеродроми
Неділя, 1 червня 2025, 19:12
Виправлено 19:12. Раніше в новині повідомлялося, що Україна інформувала США про проведення операції зі знищення російських літаків, а згодом видання виправило на протилежну думку, що Україна не попереджала Штати про атаку на аеродроми РФ.
Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.
Джерела: Axios, CBS News, пише "Європейська правда"
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Деталі: За словами співрозмовника Axios, Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми.
Це ж підтвердили джерела CBS News в адміністрації президента США. Телеканал також додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів.
Передісторія:
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- У Росії удень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.
- За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.
- Співрозмовник УП в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.