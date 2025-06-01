Axios: Україна не попереджала США про масовану атаку на російські аеродроми

Виправлено 19:12. Раніше в новині повідомлялося, що Україна інформувала США про проведення операції зі знищення російських літаків, а згодом видання виправило на протилежну думку, що Україна не попереджала Штати про атаку на аеродроми РФ.

Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.

Джерела: Axios, CBS News, пише "Європейська правда"

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Деталі: За словами співрозмовника Axios, Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми.

Це ж підтвердили джерела CBS News в адміністрації президента США. Телеканал також додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

Передісторія:

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