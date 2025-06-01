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У Міноборони Росії підтвердили атаку FPV-дронами на п’ять військових аеродромів

Українська правдаНеділя, 1 червня 2025, 18:37
У Міноборони Росії підтвердили атаку FPV-дронами на п’ять військових аеродромів
Getty Images

Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням FPV-дронів на військові аеродроми в п’яти регіонах – у відомстві звинуватили в атаці "київський режим".

Джерело: заява Міністерства оборони РФ

Деталі: Зазначається, що під удар потрапили аеродроми в Мурманській, Іркутській, Івановській, Рязанській та Амурській областях.

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У трьох з них – Івановській, Рязанській та Амурській – нібито атаки були відбиті.

Натомість у Мурманській та Іркутській областях внаслідок запуску дронів, як стверджують у російському Міноборони, відбулося займання кількох одиниць авіаційної техніки. Пожежі нібито були ліквідовані, жертв серед особового складу та цивільних немає.

Також у відомстві заявили про затримання кількох учасників теракту, однак жодних подробиць про їхні особи чи приналежність не оприлюднили.

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