У Міноборони Росії підтвердили атаку FPV-дронами на п’ять військових аеродромів
Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням FPV-дронів на військові аеродроми в п’яти регіонах – у відомстві звинуватили в атаці "київський режим".
Джерело: заява Міністерства оборони РФ
Деталі: Зазначається, що під удар потрапили аеродроми в Мурманській, Іркутській, Івановській, Рязанській та Амурській областях.
У трьох з них – Івановській, Рязанській та Амурській – нібито атаки були відбиті.
Натомість у Мурманській та Іркутській областях внаслідок запуску дронів, як стверджують у російському Міноборони, відбулося займання кількох одиниць авіаційної техніки. Пожежі нібито були ліквідовані, жертв серед особового складу та цивільних немає.
Також у відомстві заявили про затримання кількох учасників теракту, однак жодних подробиць про їхні особи чи приналежність не оприлюднили.
Передісторія:
- У Росії удень 1 червня масово палали ворожі стратегічні бомбардувальники – СБУ атакувала безпілотниками російські аеродроми, повідомлялося про враження 40 літаків.
- РосЗМІ та російські пропагандисти пізніше написали, що українські БПЛА вилітали з фур, які стояли на заправці.
- Згодом стало відомо, що спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.