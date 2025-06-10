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Генсек НАТО: Припинення вогню дозволить РФ накопичувати зброю, збільшуючи ризики для Альянсу

Тетяна Висоцька, Іван Д'яконовВівторок, 10 червня 2025, 00:40
Генсек НАТО: Припинення вогню дозволить РФ накопичувати зброю, збільшуючи ризики для Альянсу
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповідаючи на питання в Chatham House у Лондоні 9 червня підтвердив, що стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Джерело: Рютте в Chatham House, передає "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО погодився, що те, що Росія після оголошення перемир’я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

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"Це – констатація факту, я думаю", – заявив Рютте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання", – додав він. 

"Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це – констатація факту", – ще раз повторив Марк Рютте.

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Передісторія:

Також читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.

НАТОРосія
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