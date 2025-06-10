Генсек НАТО: Припинення вогню дозволить РФ накопичувати зброю, збільшуючи ризики для Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповідаючи на питання в Chatham House у Лондоні 9 червня підтвердив, що стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Джерело: Рютте в Chatham House, передає "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО погодився, що те, що Росія після оголошення перемир’я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

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"Це – констатація факту, я думаю", – заявив Рютте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання", – додав він.

"Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це – констатація факту", – ще раз повторив Марк Рютте.

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Передісторія:

Як повідомляла "ЄвроПравда", генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що Росія може напасти на держави Альянсу протягом найближчих п’яти років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

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