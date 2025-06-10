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Генсек НАТО: Прекращение огня позволит РФ накапливать оружие, увеличивая риски для Альянса

Татьяна Высоцкая, Иван ДьяконовВторник, 10 июня 2025, 00:40
Генсек НАТО: Прекращение огня позволит РФ накапливать оружие, увеличивая риски для Альянса
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Стале, отвечая на вопросы в Chatham House в Лондоне 9 июня, подтвердил, что прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов НАТО.

Источник: Рютте в Chatham House, передает "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО согласился, что после объявления перемирия Россия начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО.

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"Это – констатация факта, я думаю", – заявил Рютте, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, "часы начинают отсчет времени и риски для НАТО начинают расти".

"Даже пока война против Украины продолжается, они (россияне – ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос", – добавил он. 

"Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это – констатация факта", – еще раз повторил Марк Рютте.

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