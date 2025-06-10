Київ перебував під масованою атакою російських БпЛА і балістики: вирують пожежі, є постраждалі
У ніч на 10 червня Київ перебував під масованою повітряною атакою з боку Росії. У місті зафіксовано руйнування у семи районах: виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, четверо постраждалих.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко
Пряма мова Кличко: "Попередньо, в Деснянському районі столиці впав дрон. Екстрені служби прямують на місце".
Деталі: Київ перебуває під атакою російських безпілотників. В місті лунають вибухи.
Оновлено о 02:37. Уламки збитих цілей та пошкодження внаслідок російської атаки зафіксовані в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському районах.
"Є пошкодження житлових будинків і пожежі", – повідомив Ткаченко.
"В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл", – повідомив Кличко.
Оновлено о 02:55. Згідно з повідомленням Кличка, у Дніпровському районі є задимлення в нежитловій забудові, в Оболонському пожежа в нежитловій будівлі.
"На столицю залітає нова партія БпЛА", – попереджає мер.
"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі", – повідомив начальник КМВА.
О 03:10 Ткаченко повідомив про постраждалу жінку в Шевченківському районі, а міський голова – про пораненого в Дарницькому.
"У Шевченківському районі горить житловий будинок" – повідомив начальник КМВА.
За словами мера, уламки російського безпілотника впали на приватний будинок у Дарницькому районі.
Оновлено о 03:25. За оперативною інформацією КМВА, у Дарницькому районі унаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано житловий будинок, попередньо – без займання. Зафіксовано пожежі в нежитловій і житловій будівлях, займання складських приміщень та лісосмуги. Також пошкоджено гаражний кооператив, частково зруйновано нежитлову зону.
У Оболонському районі уламки влучили в житлові будівлі: пошкоджено два поверхи одного з будинків, ще один – зруйновано. Також виникла пожежа в офісній будівлі. Зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.
У Голосіївському районі уламки дрона впали на території нежитлової будівлі.
У Деснянському районі через падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.
У Шевченківському районі спалахнула пожежа в житловому будинку, ще одна будівля за іншою адресою зазнала пошкоджень.
У Подільському районі пошкоджено нежитлові приміщення.
Оновлено о 03:32. Кличко повідомив про пожежу в житловому масиві в Оболонському районі. В житловому масиві, горить приміщення аптеки.
"У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку", – додав мер.
"У Голосіївському районі руйнування в бізнес-центрі", – повідомив Ткаченко.
Станом на 03:52 відомо про трьох постраждалих, повідомив міський голова Києва.
Мер також повідомив про пожежу в будівлі бізнес-центру у Шевченківському районі.
Оновлено о 04:17. Кличко повідомив про пожежу в багатоповерховому будинку у Соломʼянському районі.
О 05:10 в Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад 5 годин.
За повідомленням начальника КМВА, пошкодження зазнали 7 районів столиці.
О 05:58 Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до чотирьох.
Передісторія:
- Близько 2 години ночі в Києві пролунали вибухи. Росія вдарила по місту балістичними ракетами.