Київ перебував під масованою атакою російських БпЛА і балістики: вирують пожежі, є постраждалі

У ніч на 10 червня Київ перебував під масованою повітряною атакою з боку Росії. У місті зафіксовано руйнування у семи районах: виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, четверо постраждалих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова Кличко: "Попередньо, в Деснянському районі столиці впав дрон. Екстрені служби прямують на місце".

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Деталі: Київ перебуває під атакою російських безпілотників. В місті лунають вибухи.

Оновлено о 02:37. Уламки збитих цілей та пошкодження внаслідок російської атаки зафіксовані в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському районах.

"Є пошкодження житлових будинків і пожежі", – повідомив Ткаченко.

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"В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл", – повідомив Кличко.

Оновлено о 02:55. Згідно з повідомленням Кличка, у Дніпровському районі є задимлення в нежитловій забудові, в Оболонському пожежа в нежитловій будівлі.

"На столицю залітає нова партія БпЛА", – попереджає мер.

"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі", – повідомив начальник КМВА.

О 03:10 Ткаченко повідомив про постраждалу жінку в Шевченківському районі, а міський голова – про пораненого в Дарницькому.

"У Шевченківському районі горить житловий будинок" – повідомив начальник КМВА.

За словами мера, уламки російського безпілотника впали на приватний будинок у Дарницькому районі.

Оновлено о 03:25. За оперативною інформацією КМВА, у Дарницькому районі унаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано житловий будинок, попередньо – без займання. Зафіксовано пожежі в нежитловій і житловій будівлях, займання складських приміщень та лісосмуги. Також пошкоджено гаражний кооператив, частково зруйновано нежитлову зону.

У Оболонському районі уламки влучили в житлові будівлі: пошкоджено два поверхи одного з будинків, ще один – зруйновано. Також виникла пожежа в офісній будівлі. Зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

У Голосіївському районі уламки дрона впали на території нежитлової будівлі.

У Деснянському районі через падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.

У Шевченківському районі спалахнула пожежа в житловому будинку, ще одна будівля за іншою адресою зазнала пошкоджень.

У Подільському районі пошкоджено нежитлові приміщення.

Оновлено о 03:32. Кличко повідомив про пожежу в житловому масиві в Оболонському районі. В житловому масиві, горить приміщення аптеки.

"У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку", – додав мер.

"У Голосіївському районі руйнування в бізнес-центрі", – повідомив Ткаченко.

Станом на 03:52 відомо про трьох постраждалих, повідомив міський голова Києва.

Мер також повідомив про пожежу в будівлі бізнес-центру у Шевченківському районі.

Оновлено о 04:17. Кличко повідомив про пожежу в багатоповерховому будинку у Соломʼянському районі.

О 05:10 в Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад 5 годин.

За повідомленням начальника КМВА, пошкодження зазнали 7 районів столиці.

О 05:58 Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до чотирьох.

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