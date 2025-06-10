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Киев под массированной атакой БпЛА: бушуют пожары, есть пострадавшие

Иван ДьяконовВторник, 10 июня 2025, 02:10
Киев под массированной атакой БпЛА: бушуют пожары, есть пострадавшие
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 10 июня Киев находится под массированной воздушной атакой со стороны России. В городе зафиксированы разрушения в шести районах: возникли пожары, повреждены жилые дома, есть раненые. Атака на Киев продолжается.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Прямая речь: "Предварительно, в Деснянском районе столицы упал дрон. Экстренные службы направляются на место".

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Детали: Киев находится под атакой российских беспилотников. В городе раздаются взрывы. 

Обновлено: Вскоре начальник КГВА сообщил о разрушениях в Деснянском, Оболонском, Шевченковском районах столицы.

В Киеве продолжают раздаваться звуки взрывов.

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Прямая речь Кличко: "На столицу еще заходит большое количество БпЛА. Находитесь в укрытиях!"

Обновлено в 02:37. Обломки сбитых целей и повреждения в результате российской атаки зафиксированы в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском районах.

"Есть повреждения жилых домов и пожары", – сообщил Ткаченко.

"В Оболонском обломки БпЛА упали на территорию одной из школ", – сообщил Кличко.

Обновлено в 02:55. Согласно сообщению Кличко, в Днепровском районе есть задымление в нежилой застройке, в Оболонском пожар в нежилом здании.

"На столицу залетает новая партия БпЛА", – предупреждает мэр.

"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания", – сообщил начальник КГВА.

В 03:10 Ткаченко сообщил о пострадавшей женщине в Шевченковском районе, а городской голова – о раненом в Дарницком.

"В Шевченковском районе горит жилой дом" – сообщил начальник КГВА.

По словам мэра, обломки российского беспилотника упали на частный дом в Дарницком районе.

Обновлено в 03:25. По оперативной информации КГВА, в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушен жилой дом, предварительно – без возгорания. Зафиксированы пожары в нежилом и жилом зданиях, возгорание складских помещений и лесополосы. Также поврежден гаражный кооператив, частично разрушена нежилая зона.

В Оболонском районе осколки попали в жилые здания: повреждены два этажа одного из домов, еще один – разрушен. Также возник пожар в офисном здании. Зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Голосеевском районе обломки дрона упали на территории нежилого здания.

В Деснянском районе из-за падения частей сбитого БпЛА загорелся автомобиль.

В Шевченковском районе вспыхнул пожар в жилом доме, еще одно здание по другому адресу получило повреждения.

В Подольском районе повреждены нежилые помещения.

Обновлено в 03:32. Кличко сообщил о пожаре в жилом массиве в Оболонском районе. В жилом массиве, горит помещение аптеки.

"В Шевченковском районе горит балкон в жилом доме", – добавил мэр.

"В Голосеевском районе разрушения в бизнес-центре", – сообщил Ткаченко.

По состоянию на 03:52 известно о трех пострадавших, сообщил городской голова Киева.

Мэр также сообщил о пожаре в здании бизнес-центра в Шевченковском районе.

Обновлено в 04:17. Кличко сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Соломенском районе.

Предыстория:

КиевбеспилотникиПВО
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